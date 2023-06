Ezekben a hetekben többen nézik a pályamatricákat, útvonalakat valószínűleg, mint mondjuk két hónapja. Ez nem is csoda, hiszen nyaralási szezonban vagyunk, sokan tervezik meg most, hogy merre menjenek majd pihenni. Népszerű úticél még mindig a Balaton, de a horvát tengerpart is pár órányi közelségre van tőlünk. Az osztás-szorzás kapcsán jövőre valószínűleg már egynapos tikettekkel is lehet majd számolni, de mi most azt néztük meg, hogy szűkebb hazánkból mennyi idő, hány matrica lejutni akár a magyar, akár a szomszédos tengerre - írja a Kemma.hu. Cikküket alapul véve portálunk is kiszámolta, hogy Egerből mi mennyi utazás terén.

Amit spórolunk a matricán, elveszítjük időben a horvát határig

Átlag 580 forintos benzinnel, személyautóval és 100 kilométeren 8 literes átlagfogyasztással számoltunk. Eszerint ha Egerből a letenyei határt vesszük célba az M25-ösön, M3-ason, Budapestet kikerülve az M31-esen át, folytatva az utat az M7-esen Horvátország felé, akkor 17910 forintos benzinköltséggel számolhatunk (oda-vissza 35821 forint). Ez egyébként a leggyorsabb útvonal, alig több, mint három és fél óra és a határon vagyunk, mintegy 386 kilométert vezetve. A pályamatrica már érdekes kérdés: vehetünk 5 db, éves, D1 vármegyei matricát (Heves, Pest, Fejér és Somogy és Zala), ha egyébként is járunk erre. Az 26800 forint, darabonként 5720. Vagy egy tíznapos országosat (amit hetinek is hívnak), 5500 forintért. Esetleg ha több mint 10 napra megyünk, ott a havi D1-matrica 8900 forint. Vagyis minimum 40 ezer forintos költséggel számolhatunk oda-vissza, a magyar oldalon.

Lássuk, mi van, ha megpróbáljuk elkerülni a sztrádákat, ugyanígy, Eger és Letenye között, ugyanazzal a kocsival. Az utazási idő egyből hat óra 40 percre ugrik, ha a 3-as főúton Budapest belvárosán át a hetes főúton, Székesfehérvár irányába vágunk neki az útnak. Kilométerben ugyan nyerünk mintegy 16 kilométert, de számos kisebb településen és alsóbbrendű úton is át kell haladni például. A benzinköltség mintegy 17 ezer 168 forint (oda-vissza 34 ezer 336 forint), vagyis alig 1485 forintot spórolunk. Ha azt vesszük, hogy egy tíznapos autópályamatrica ára 5500 forint, akkor érdemes meggondolni, hogy megér-e plusz 3-4 ezer forintot mínusz minimum 3 óra utazás, főleg, ha családdal, kisgyerekekkel utazik az ember.

Magyar tengerre, de merre?

Megnéztük a Balatont is ugyanezzel a módszerrel. Célpontnak ezúttal Balatonlellét választottuk. Ez a köztes megoldás autópályán körülbelül három órát és mintegy 294 kilométert jelent Egerből, valamint vagy a már korábban említett öt vármegyei matricát, vagy egy tíznapos vagy havi országos D1-et. A benzinköltség 13 642 forint körül áll meg. Oda-vissza 27 283. Plusz egy legalább 5500 forintos matrica: 32783 forint.

Na de mi a helyzet, ha kikerüljük az autópályákat? Az út valamivel több, mint öt óra (több, mint sztrádán a letenyei határ!), a táv 277 kilométer, a benzinköltség cirka 12 853 forint. Oda-vissza 25 ezer 706 forint. Vagyis 7 ezer forint körüli összeget foghatunk meg, de oda-vissza legszerencsésebb esetben is két órával többet ülünk a kocsiban.

Egynapos matricák az autópályákon

Ahogy a minap kiderült, a kormány valóban bevezeti jövőre az egynapos autópálya-matricát. Erről az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tájékoztatta a Világgazdaságot. A szaktárca arról is tájékoztatta a VG-t, hogy a bevezetés határideje 2024. március 25., ezt a dátumot az Európai Parlament és a Tanács Eurovignetta irányelve szabta meg. Az egyelőre nem ismeretes, hogy ennek átültetése a magyar útdíjrendszerbe pontosan mikor esedékes.

Jelen pillanatban sem az egynapos használati jogosultság ára, sem a hazai bevezetés pontos dátuma tekintetében nem született még döntés – húzta alá az ÉKM. A jövő márciusi dátumig ugyanis csak opcionális az egynapos matrica bevezetése. Ez jó eséllyel azt is jelenti, hogy addig aligha fogják az uniós tagállamok tömegével alkalmazni az irányelvet. Már csak azért sem, mert ez szembe menne az adott államháztartás érdekeivel. Az egynapos jogosultság ugyanis lényegében bevételkiesést termel az országok útdíjrendszereiben, hiszen egy drágább útdíjtermék felől egy olcsóbb felé tereli a vásárlásokat. A változásnak tehát az államkassza nem, csupán az átutazó, az úgynevezett tranzitforgalom örülhet.

Mik a jelenlegi tarifák, mennyi lehet az egynapos matrica ára?

Jelenleg itthon a legalacsonyabb díjú matrica a tíznapos, amelynek az ára jármű-kategóriánként változik, de összességében a 2750-től a 8000 forintos sávig mozog. Ezt a terméket vásárolják azok is, akik csak valahol belépnek az országhatáron, majd ugyanaznap ki is lépnek az ország területéről. Az Eurovignetta irányelvben lefektették a kereteit annak is, hogyan kell árazni majd az egynapos matricát. A személyautók (D1) esetében a fő szabály az, hogy az ára nem haladhatja meg az éves jogosultság 9 százalékát. Jelenleg a D1-es kategóriában az éves engedély 49 190 forintba kerül. Csakhogy a vonatkozó jogszabály szerint az útdíj mértéke inflációkövető. Az idén a kormányzat 15 százalékos inflációt valószínűsít, vagyis papíron ennyivel emelkedhetne jövőre a matricák ára. Ennek alapján az éves engedély akár 56 568 ezer forintra is nőhetne jövőre, aminek a 9 százaléka 5091 forint lenne. Ennyibe kerülhetne az egynapos matrica. Ez azonban, mint a Világgazdaság figyelmeztetett rá, nincs kőbe vésve, hiszen az éves infláció alakulása is kérdéses, ahogy az is, hogy egyáltalán az inflációval azonos vagy annál alacsonyabb drágítás következne be 2024-ben. Az utóbbira volt példa az idén is, a megyei matricák árát bőven infláció alatt emelték.

Mindez egyébként a gyakorlatban azt is jelentené, hogy akár a Balatonra, akár Horvátországba nem érné meg az egynapos matrica lehetőségével élni. Hiszen kettő kell belőle, és még ha 5000 forint is lenne, az is tízezer forint, ami a heti (vagyis tíznapos) tikettnél biztos, hogy drágábban jön ki.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)