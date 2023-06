Nagy Zoltán, az Egri Obsitos Fúvószenekar elnöke elmondta, a koncert jól sikerült, mind a zenészek, mind a közönség elégedett volt. A nyitó Obsitos Indulót Kerekes József, az együttes zenei vezetője, karmestere írta-hangszerelte, és igazi egri nóta is található benne. Az elhangzó zenéket is azokból a művekből állították össze, amelyeket Karnizs Csabával tanultak be korábban és az lett volna az új repertoár.

- A megemlékezésen beszédet mondott, Habis László korábbi polgármester, az Egri Lokálpatrióra Egylet elnöke, aki beszélt a város katonai múltjáról, a helyőrségi zenekarról és az Obsitos Fúvószenekar létrejöttéről. Kovács Ferenc dobosunk, régi tagunk is beszédet mondott, aki jó barátja volt Karnizs Csabának – mondta Nagy Zoltán.

Az elnök kifejtette, a jövőben is szeretnék megrendezni az eseményt, ebben Karnizs Csaba özvegye is támogatja a zenekart. Nem biztos, hogy mindig a halála évfordulóján, hanem az ahhoz közeli hétvégén tervezik megtartani a koncertet. A zenekar is újrakezdi a fellépéseit, Egerben és a régióban is terveznek további koncerteket. A következőkben Egerben, Bélapátfalván és Felnémeten is biztosan hallhatók, láthatók lesznek, s további fellépéseik is várhatóak. Szeretnék majd újraindítani a katonazenekari talákozókat.

Nagy Zoltán elmondta, a katonazenekarok profikból állnak, amelynek tagjai a katonai feladataikon kívül zenélnek, repertoárjukban az indulók szerepelnek, de gyepshowk alkalmával könnyebb, koreografált műsort is adnak. A fúvószenekarok főként szórakoztató zenét játszanak. Az Egri Obsitos Zenekar továbbra is kiemelt figyelmet szentel a katonai indulóknak, műsoruk felét teszik ki ezek a művek.