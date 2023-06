Kovács Katival ezúttal Endrei Judit beszélgetett.

– Ez alkalommal nem kell pontosítanom, kiről is van szó. Igazi legendának számít, Kati sok évtizede az életünk része, hallgatjuk, szeretjük az újabb és újabb slágereit, csodáljuk a dinamizmusát. Bármit el tud énekelni, operát, rockot, jazzt, popot, táncot, bluest és rock and rollt énekelni. Óriási repertoárja van, egy-egy koncertje előtt nem könnyű eldönteni, adott napon mit is énekeljen. Kati ma is szenvedélyesen teszi a dolgát, míg az életében a normákat tisztelő és betartó, az éneklésében mindig a végső határokat feszegető művész - írta Endrei Judit a beszélgetés kapcsán, amely a legnagyobb videómegosztó portálon tekinthető meg.