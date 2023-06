Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás. Az egri önkormányzat erre reagálva szerdán már vizet osztott, de a párakapuk is sok segítséget adnak a lehűlésben. Működik immáron a Dobó téren, a Vallon úton és a Lajosvárosban is.

Az átlagosnál melegebb időjárás megterhelő az egészséges szervezetre is, illetve bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt. Ajánlott bő, szellőző ruházattal és naptejjel védekezni a leégés ellen, 11 és 15 óra között lehetőség szerint húzódjon mindenki árnyékba.