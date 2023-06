A fentiekről érdeklődtünk a rendőrségnél és az önkormányzatnál is, amint választ kapunk beszámolunk róla. Korábban egyébként többször volt téma már a közgyűlésen is a hajléktalanok, illetve a kéregetők, valamint a rendbontók jelenléte. Volt már szó arról is, hogy az Érsekkertben padokon alszanak, de régebben a játszótéren lévő mini játszóházba is beköltözött egy hajléktalan személy a képviselők szerint. A rendbontás leginkább a Dobó teret érinti. Emiatt korábban dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselője azt javasolta, legyen rendőrőrs a Dobó téren ugyanis a téren idejüket töltő, vagy csak éppen arra járó polgárokat, az éttermek teraszán üldögélő vendégeket, de Mirkóczki Ádám polgármester elmondása szerint a hivatalból távozó friss házasokat is inzultáltak már kéregetők és rendbontók. A tavaly júniusi ülésen esett szó erről, s dr. Pápai Ákos, a Mi hazánk önkormányzati képviselője kezdeményezte, hogy az önkormányzat keressen megoldást a tarthatatlan helyzetre.