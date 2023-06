Cikkünk alatt többen is jelezték, hogy a belvárosból nekik is eltűnt a kukájuk, volt olyan akinek a kihelyezett edényt úgy vitték el, hogy előtte a szemetet is kipakolták belőle.

A napokban a Rózsa Károly utcáról is eltűnt egy szelektív gyűjtőedény. Kérjük olvasóinkat, hogy ha hasonlót tapasztalnak, akkor írják meg nekünk a [email protected] e-mail címre.

