Egyebek közt felvetődött az utca egyirányúsítása is, ami azonban nem szüntetné meg teljesen az áthaladást. A súlykorlátozásra – ami jelenleg is érvényben van –, illetve a behajtási engedélyhez kötött úthasználatra is érkeztek ellenérvek, főként, ami ezek számonkérhetőségét illeti, mígnem az utcafórumon szavazásra bocsátották a szóba jöhető lehetőségeket. A jelenlévők túlnyomó többsége szerint az utca zagyvaszántói végének a fizikai akadállyal való lezárása, valamint az utolsó épületnél egy forduló kialakítása, azaz zsákutca létrehozása lenne a legcélszerűbb, mert így tényleg csak az ott élők hajtanának be a területre. Erről azonban a testület végül érdemben nem tárgyalt.

Idén végre megszületett a döntés, aminek az az „ára”, hogy a Gyár utca költséges felújítása nyomán túl sok másik közterület helyi forrásból való rendbe tételére alig marad pénz. Ha mégis sikerülne spórolni, a sorban a Kastélykert utca és a Temesvári utca – a selypi iskola utcája – következik.