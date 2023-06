Kisütött a nap, megjött a hőség, valamint előkerültek a szekrény aljáról a bikinik, fürdőnadrágok és az úszógumik is, legalábbis Egerben biztos. Június 18-án az Egri Termál -és Strand Fürdő Nyárindító Strand Party-t tartott. Miközben a kicsik és nagyok is a medencében voltak, vagy éppen csúszdáztak, óriási hangfalakból szólt a zene, amit DJ Petty kevert élőben a vendégeknek. A buborék partinak hála pedig, buborékok ezrei borították be az egész strandot.

Akik nem jutottak el a rendezvényre, azok se csüggedjenek, ugyanis a hétre még 36 fokot is mondanak, tehát lesz alkalma mindenkinek a csobbanásra, aki csak teheti, strandoljon.