– Befejeződött a térfigyelő kamerarendszer bővítésének első szakasza – jelentette be Minczér Gábor alpolgármester kedden. Felidézte, az önkormányzat tavaly indított egy programot amely a közbiztonság növelését célozza, a kidolgozáshoz a rendőrség segítségét kérték.

– Tavaly 15 kamerát telepítettünk a városban. Elsősorban azokat a helyszíneket vizsgáltuk, melyek gócpontok az esetek szempontjából. Tavaly a hálózat korszerűsítése is megtörtént annak érdekében, hogy a kamerák számát tovább bővíthessük: felújítottunk öt átjátszóállomást is. Ebben az évben pedig eddig 23 kamerát telepítettünk a városban, több is került például a Leányka utcai aluljáróba, A Mekcsey és Leányka utca kereszteződéséhez is került egy kamera. Többet telepítettünk a belvárosba, került a Szépasszony-völgybe, az Érsekkertbe, a Hadnagy és Ady utcákra is. jelenleg több mint száz kamera van a városban. Továbbra is szeretnénk folytatni a telepítéseket, immár a külvárosban. Szeretnénk az Almagyar-dombra, a völgybe a Felsővárosba és a Lajosvárosba is új kamerákat. A helyiek örülnek a kamerák telepítésének, jelzik is, hogy hova szeretnének – ismertette az alpolgármester.

Főoldali képünk illusztráció Fotó: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap