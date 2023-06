– Iratok rendben, banki dolgok megoldva, Magdi néninek van folyamatos havi nyugdíja, orvosi kivizsgálás hétfőn! Lakhatást keresünk neki kizárólag Magyarországon, jó volna Komárom esetleg közelében. Ha tudsz ilyet, ne tartsd magadban! Köszi - írta Ernő a posztjában.

Viszont Nagy Ernő a napokban újabb információkat osztott meg az üggyel kapcsolatban, amelyek már közel sem nevezhetők jó híreknek.

– Mai napon sikerült elintéznünk, hogy egy szlovákiai, magyar lakta faluban elhelyezhessük Magdi nénit! Soron kívül, mivel hontalan, egy panzió részben. A főnővér, az igazgató nő és a polgármester asszony is nagyon humánusan, segítőkészen állt a dologhoz. Sajnos már tegnap este is elutasító volt velünk szemben, és egy fiatal párral szemben is, aki szállást kinált neki, minden anyagi megterhelés nélkül, ingyen. Nagyon szép gesztus volt tőlük, de őket is szó szerint elküldte. Ugye mi tudjuk, hogy a végső megoldás egy öreg otthon szàmára, ahol felügyelet alatt van, ételt, italat kap, orvosi ellátást. Nagyon sajnálom, de aki nem akarja annak erőszakkal nem lehet segíteni, nagyon sok energiát, időt fektettünk az idős hölgy elhelyezésébe, egyszerűen kudarcot vallottunk, nem hallgat senkire, ott akar élni az utcán. Mindenkinek köszönjük a segítséget a támogatást, mi ennél többet nem tudunk tenni - zárta gondolatait Ernő bejegyzésében.

Magdi néni kálváriájáról a Tények.hu is beszámolt.