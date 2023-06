Június 8-án villámárvíz okozott emberéleteket is követelő tragédiát Gyöngyöstarjánban. Másfél héttel a történtek után Kiss Viktor polgármester kísérte végig portálunk munkatársait a legnagyobb pusztítást elszenvedett, végig a patakmeder mellett kanyargó Széchenyi utcán. A szörnyű rombolás nyomai a megfeszített helyreállítási munkák ellenére mindenütt látszanak, de teljesen új patakmedret kell építeni. Több portán még mindig a hegyekből lezúdult hordalékot igyekeznek eltakarítani, de van olyan ház, amely lakhatatlanná vált. Minden gyaloghíd megsérült, de akadt olyan is, amit teljes egészében magával ragadott az áradat. A záportározó gátja is súlyosan megrongálódott. Helyszíni riportunkat és a polgármesterrel készült beszélgetést hamarosan olvashatják portálunkon.