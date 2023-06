Elsőként, a szerdai hivatalos átadón a Dobó téren láthatták a járműveket, amelyek közül kettő egy rövid kis kört is megtett többek közt az egri polgármesterrel, a térség országgyűlési képviselőjével és a Volánbusz képviselőjével. A nettó közel egymilliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően a megyeszékhely helyi járműállományának csaknem egyötöde megújul, és jelentősen csökken a város levegőjét terhelő károsanyag-kibocsátás.

A Dobó-téren adták át az új buszokat

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A Volánbusz a HUMDA zöld Busz Program támogatásának köszönhetően 2022. április 1-jén 60 elektromos autóbusz vásárlásáról írt alá szerződést, melyek közül hat jármű Eger helyi közlekedésében javítja a személyszállítás szolgáltatási színvonalát, hozzájárulva a fenntartható közösségi közlekedés megteremtéséhez. Az e-buszok június második felében állnak a megyeszékhely utasainak rendelkezésére. A projektnek köszönhetően a 32 darabos helyi járműállományból hatot cserél le a közlekedési vállalat, a flotta átlagéletkora csaknem 14,8 évről 11,8 évre csökken. Az autóbuszok töltőberendezését a Volánbusz konzorciumi partnere, a Mobiliti Volánbusz Kft. építette ki a Volánbusz egri telephelyén.

Próbakört is mentek a buszok

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A szerdai ünnepélyes projektzáró eseményen dr. Pajtók Gábor, Heves vármegye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője összegzésként elmondta, örömet okozó eseményen vehettünk részt.

– A korszerűsítés biztonságosabbá teszi a közlekedést, jobbá teszi a levegőminőséget. Köszönet jár a kormányzatnak, mely egymilliárd forinttal támogatta a projektet. Hamarosan felvetem annak a lehetőségét is, hogy a kedvezményes, ezerforintos bérletet a vármegyebérlettel rendelkező agglomerációban élők is használhassák – tette hozzá.

Megérkeztek az új buszok Egerbe

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere hangsúlyozta, 2019-ben komolyan gondolták a közösségi közlekedés fejlesztését. Mint mondta, ennek első lépése a kedvezményes bérlet bevezetése volt, most pedig a flotta fejlesztéséhez is elértek. Lázár László, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. kommunikációs vezetője kiemelte, céljuk, hogy a jelentős oktatási és kulturális központnak számító Egerben minden lakos jobban megismerhesse a környezetbarát, kibocsátásmentes járműveket a közösségi közlekedésben.

– Bízom benne, hogy a helyi lakosság szívesen fogadja az elektromos autóbuszokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz az európai uniós és magyarországi célkitűzéshez, amellyel 2050-re mind az Unió, mind hazánk klímasemleges hellyé válhat, azaz a nettó szén- dioxid-kibocsátás nullára csökkenhet. A most Egerbe érkező 6 busszal már 117 darabra nőtt a Zöld Busz Programban átadott autóbuszok száma – mondta.

Beküszöntek az új buszok

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Krenner László, a BYD Electric Bus&Truck Hungary Kft. közép-kelet-európai értékesítési vezetője jelezte, a buszok egy kínai gyártó termékei, de teljes egészében Magyarországon gyártották.

– A BYD K9UD típusú járművek kéttengelyes, szóló, alacsony padlómagasságú, városi kivitelű autóbuszok. Utas- és vezetőtéri légkondicionálóval, kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti és vezetéssegítő kamerarendszerrel, valamint USB-töltővel biztosítják az utasok színvonalas és biztonságos kiszolgálását. Töltésük normál körülmények között naponta 2-2,5 óránál többet nem vesz igénybe. Egy feltöltéssel útviszonyoktól függően – akár 300 kilométert is képesek megtenni – az időjárási körülményektől – részletezte.

Németh Tamás János, a Volánbusz általános vezérigazgató-helyettese elmondta, Eger helyi közlekedésébe legutóbb 2019-ben érkezett négy Mercedes-Benz 628 Conecto MB típusú autóbusz.

– Az állomány eddig nem rendelkezett alternatív meghajtású járművel, ezért a turisztikailag is kiemelt jelentőségű vármegyeszékhelyen nagy előrelépést jelent az új, környezetbarát buszok megjelenése. A fejlesztésnek köszönhetően évente 380 tonnával, több mint 210 autó kibocsátásának megfelelő mennyiséggel csökkenhet a szén-dioxid-terhelés Egerben – tette hozzá.