Az Építési és Közlekedési Minisztérium kiadta azt a 270 beruházást tartalmazó listát, amelyet a kormány felfüggesztett pénzhiány miatt. Ez némileg rövidebb a tavaly közzétettnél, és lekerült róla pár Heves vármegyét érintő fejlesztés is, találhatóak viszont rajta újabb beruházások. A végleges terv szerint nem épülnek sportparkok Abasáron, Boldogon, Gyöngyösön, Horton, Kiskörén, Ostoroson és Tiszanánán. Leállították a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését is, valamint nem alakítják át az egykori nőtlen tiszti szállót járási hivatallá Egerben. Ezen túlmenően leállították a Hatvan-Füzesabony vasúti vonalszakasz tervezési és kivitelezési munkáit, amely érintette volna a vasúti pályát, a biztosító berendezéseket és a távközlési vonalakat is.

Lekerült viszont a felfüggesztett beruházások listájáról a 24-es főút felújítása, továbbá a nagyfügedi körforgalom megépítése.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)