Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora kiemelte, a 90-es évektől intenzív együttműködés zajlik a két intézmény között, a legutóbbi hivatalos dokumentum 2014-ben született, ezt újították meg a Líceumban. A napjainkban sokat emlegetett tudástranszfer jegyében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mint tudáscentrum számára fontos, hogy ne csupán a saját régiójában, hanem a lehetőségeket felhasználva határokon átívelően is megossza tudományos eredményeit, s az oktató-kutató munkatársak tudását, tapasztalatát. Kiemelten igaz ez a magyar lakta területek vonatkozásában - húzta alá az EKKE vezetője, hozzáfűzve, hogy az egyetem ezért dolgozik közösen a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel, s most, újólag az Eperjesi Egyetemmel is ebben a szellemben folytatja a több évtizedes szakmai munkát.