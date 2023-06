Ragyogó napsütés, tikkasztó meleg, igazi nyári teniszidő fogadta azokat, akik szerda ebéd után a Leányka Sportcentrumban jártak, ahol egy örömteli esemény miatt gyűlhettek össze az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem polgárai. Hosszú hónapok teltek el azóta, amikor utoljára birtokba lehetett venni a létesítmény szabadtéri teniszpályáit, az utóbbi időszak ugyanis a felújítási munkálatokról szólt - írta honlapján az egri egyetem.

Szerda délután azonban már újra a játék került főszerepbe, mindenekelőtt az ezt az érzést okozta öröm kifejezése, amit elsőként az intézmény rektora, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona tolmácsolt beszédében. Mint kifejtette, hosszú évekre visszanyúló története van a Leányka úti teniszpályáknak, amelyek először még salakos, majd szőnyeg borításban szolgálták ki a sportág szerelmeseinek igényeit. Több generációnak is önfeledt játékban lehetett része ezeken a pályákon, és most a vadonatúj borításnak köszönhetően, olyan minőséget képvisel a közeg, ami a világ számos pontján megállná a helyét - fogalmaz az egyetem.

Rektor asszony szavai után a Sporttudományi Intézet igazgatója, Prof. Dr. Bognár József is üdvözölte a pályaavató tesztverseny résztvevőit, merthogy a szerdai délután erről szólt. Az egyetem dolgozói, és hallgatói is ütőt ragadtak, és két kategóriában, páros versenyben próbálhatták ki elsőként a megújult létesítményt. És, hogy mit kell tudni a frissen átadott pályákról? - A tavalyi év közepén született meg az egyetem részéről az elhatározás, hogy az addigi szőnyeg borítású pályákat lecseréli, és egy modernebb felületre váltja – adott tájékoztatást a felújítás részleteiről a létesítményt üzemeltető Eszterházy SC ügyvezetője, Jordán Dániel - közölte az egyetem.

A Leányka Sportcentrum szabadtéri teniszpályáinak új időszámítása az egyetemi tesztverseny résztvevőinek játékával indult el, szerdától pedig szeretettel várják az intézmény polgárait, a város lakóit, és egyáltalán, a teniszt szerető, sportolni vágyókat. Mindezt úgy, hogy a szabadtéri létesítmény rekonstrukciója még nem fejeződött be teljesen, hiszen pályaelválasztó, labdafogó hálók, és kerítések felszerelése mellett, kényelmes teraszbútorral is gyarapodik majd a sportcentrum, nem beszélve arról a világító rendszerről, ami napszaknak megfelelően, akár az esti játékot is lehetővé teszi - fogalmaztak.