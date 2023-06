Pénteken városi ünnepségen köszöntötték a pedagógusokat Gyöngyösön. A Mátra Művelődési Központban rendezett eseményen dr. Szén Gabriella képviselő, az önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának elnöke arról beszélt köszöntőjében, hogy minden gyermek más. Mindegyikük más adottságokkal rendelkezik.

– Akik ezt a legjobban tudják, azok a pedagógusaink, akik a legkisebb kortól kezdve egészen a fiatal felnőtt korig foglalkoznak velük. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy munka, ez egy hivatás. Azok az igazán jó pedagógusok, akik nem azért járnak be tanítani, mert ez a munkahelyük, hanem azért, mert szeretik a gyerekeket. Sajnos, ma is alulfizetettek a pedagógusok, és sokszor – el kell hogy imerjük –, a szülők részéről sincs meg a megfelelő tisztelet és megbecsülés. Próbáljunk ezen változtatni! Azt gondolom, hogy a nevelés egy része a szülőé ugyan, de nagyon fontos része a pedagógusoké, akik úgy engedik ki az intézményeikből a gyerekeinket, hogy ők minden nappal többek, és jobbak, mint amikor otthonról elindultak. Nem győzünk hálásnak lenni azért, mert nemcsak gondoskodnak róluk, de vigyáznak is rájuk. Nincs annál nagyobb megbecsülés, mikor ezeknek a gyermekeknek a szemébe nézünk, ott csillogást és hálát látunk. Köszönjük szépen azt a munkát, amit a pedagógusok nap mint nap végeznek – fogalmazott dr. Szén Gabriella.