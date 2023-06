– Milyen pluszt ad a közönség?

–Nagyon érdekes dolog jól reagálni a nézők rezgéseire, sokszor nem is könnyű. Például, ha vígjátékot játszunk – ilyen volt a Páratlan Páros – jól kivárni a tapsot, a nevetést és jó ütemben rászólni. Nagyon szeretek ezzel bíbelődni. Ez egyfajta közös játék, összekacsintás a nézővel. Persze a közönségnek mindig más az összetétele, hihetetlen, hogyan tudnak egymáshoz is alkalmazkodni, összehangoltan reagálni. A következő évadban a második darabom a Janika lesz, remélem, hogy sok önfeledt pillanatot okozhatok majd a közönségünknek.

– Ha már vidámság, akkor mennyire változott meg a közönség igénye a pandémia kezdete óta?

– Szerintem mindannyiunk élete sokkal nehezebb, mint a covid előtt volt. Ahogy nekünk is nehezebb az élet úgy a közönségnek is. Mindenki küzd a mindennapokban, s talán ezért is lesz majd több vidámság a következő évadban. Jó néha letenni a hétköznapok gondját. Egyébként én úgy gondolom, hogy ezt meg lehet tenni egy drámai előadással is, csak teljesen más hatások érnek. Nyilván egy vígjáték alatt a jókedv, a nevetés dominál, ami fontos a nézőknek ebben a nehéz időszakban.

– Aggódnak a következő évad miatt?

– Szeretnénk, ha kitartanánk mellettünk a bérletes nézők és új érdeklődőket is sikerülne bevonzani, hogy minél többet adhassunk a közönségnek.

– Korábban a televíziós szereplés is megtalált, ami merően más, mint színházban játszani. Szerette?

– A Tv2 műsorában, a Sztárban sztár leszek! adásaiban próbáltam ki magam még 2019-ben. Valóban egészen más, mint a színház, már csak azért is mert kőkemény énekesi munka volt. Nekem nagyon tetszett az egész műsor struktúra. Élveztem a feladatokat, profi volt a stáb, hihetetlen, hogy belőlem miket tudtak alkotni. Kicsit úgy éreztem magam, mint egy festővászon, amire elkészítették Jennifer Hudsont, Marót Vikit, Zsédát vagy Elton Johnt. Más bőrébe bújni, az átalakulás még színészként is izgalmas volt. Profi maszkmesterekkel dolgoztunk, az egész háttérmunka nagyon érdekes volt, végig jól éreztem magam. Vannak olyan pillanatok az ember életében, amiről érezzük, hogy örökké megmarad. Volt ilyen pillanat és örökké hálás leszek magamnak, hogy elvállaltam. A munka pedig sokkal másabb. Megkapjuk a felvételeket a próbáról, s onnan még nagyon sok mindent lehet korrigálni. Tudom, hogy mit lát a kamera, látom mi az, amin még csiszolni kell. Ez nagyon hasznos és érdekes szakasza is a munkának. Kicsit olyan, mint az élsportolóknál. Beletesszük a gyakorlást, a munkát és ott akkor abban a 2,5 percben kell a legjobb formánkat adni, amikor az élő adás fut. Mikor eldördül a rajt és valami nem úgy alakul ahogy kellett volna, és a befektetett munka nem tud kiteljesedni akkor nincs sikerélmény. A színházban viszont mindig van feladat, vagy magunknak találunk, esetleg a közönség vagy a partnerünk lep meg valamivel amire reagálni kell. Soha nincs olyan, hogy valami készen van, mindig van min csiszolni.