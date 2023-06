– Idestova ez a 3. évad, amikor fenntartónk nem képviselteti magát a záró- vagy nyitóeseményen – mondta Blaskó Balázs, az egri Gárdonyi Géza Színház pénteki évadzáróján. A társulati ülést visszatekintéssel kezdte, felidézte az elmúlt 4 színházi évadot.

– Az első problémás évadunk a 2019-2020 volt, melyet nem tudtunk befejezni, hiszen kihirdették a veszélyhelyzetet. A 2020-21-es évadot szinten nem fejezhettük be. A következő már kiegyensúlyozottabb volt, de az idei is csonka évad volt. Tavaly augusztusban ugyanis előzetes egyeztetés nélkül a fenntartó önkormányzat be akarta zárni a színházat, ez pedig rombolta a bérleteladásokat. A közönséggel kialakított kapcsolatban is sok kárt okozott. Az elmúlt 35 évben erre a színházra nem volt jellemző az alacsony számú bérleteladás és az alacsony előadásszám. Mindennek számos negatív következménye van, az egyik a bevétel alakulása – mondta Blaskó Balázs. Arról is beszámolt, hogy idén már az utolsó előadásokon megszólította a nézőket, s próbálta serkenteni a bérletvásárlási szándékot.