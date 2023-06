– Mészkő és vörös agyag, ezekből készült a kápolna. Vasárnap nyílt napra várjuk a túrázó kedvűeket a romhoz – emelte ki. A kiállításról elmondta, nem csak XVII. századi, de korábbi és későbbi leleteket is találtak a kápolna környékén. Akad a kiállításon pattintott kőszerszám, balta, de kézigránát maradvány is a török megszállás korából. Arról is beszélt, hogy a kápolnát vélhetően a világháborúkban is használatban lehetett, találtak ugyanis pisztolyt is, de szőlőmetsző késre is bukkantak.

A megnyitón Osztroluczki Pál fémkereső munkatársukat külön is kiemelték, ő remek teljesítményéért, s a régészet napja alkalmából a vármúzeumtól Pro Archeologia díjat kapott.