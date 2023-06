Bármikor érhet bennünket a vásárlást követően kellemetlen meglepetés. Nem felel meg méretben, színben az ajándékba vett termék, hamar kiderül, hogy a cipő talpa nem bírja a strapát, az online rendelt árut szinte azonnal visszaküldenénk. Nem kell feladni! Több helyen is van esélyünk vásárlói jogaink védelmére, tájékoztat a hovege.hu portál.

Ha fogyasztóvédelmi problémáról van szó, akkor három intézménytől kérhető segítség: a fogyasztóvédelmi hatóságtól, a békéltető testülettől, illetve az Európai Fogyasztói Központtól. Fontos azonban megjegyezni, hogy első körben mindenképpen a kereskedővel, vállalattal kell kapcsolatba lépnie a vevőnek, az intézmények felkeresése az utolsó állomás.

Először is a problémát kell azonosítanunk. Nem mindegy, hogy például a kiszolgálással, vagy a megvásárolt áru minőségével van-e a gond. Ha a terméknél olyan hiba merül fel, amely feltehetően gyártási eredetű, akkor a vásárlóknak joga van minőségi kifogással élni.

Panasszal akkor is élhet a vevő, ha nem a termék minőségével van probléma, hanem a méretével, színével, anyagával stb. Idetartozik az is, amikor valaki ajándékba kap valamit, de azt semmiképpen sem szeretné megtartani.

Előfordul, hogy a bolttal, webáruházzal vagyunk elégedetlenek, mert például udvariatlanul bántak velünk, félretájékoztatták bennünket.

Az is gyakori, hogy az ügyintézés nem megfelelő, mert nem szállították ki időben a megrendelést, nem javították ki a minőségi kifogással leadott terméket időben.

Ezekkel a panaszokkal a kereskedőnek, vállalkozásnak kötelessége foglalkozni, és mindenképpen érdemi választ kell adni a vásárlónak. Abban az esetben viszont, ha egy terméknek nincs hibája, csak azért szeretné visszavinni, mert az nem tetszik, a boltnak nem kell visszavennie az árut. Rajtuk áll, hogy kicserélik-e vagy sem, de a legtöbb boltban készségesen segítenek – feltéve, ha a vevő a terméket nem használta és megvan a blokk.

Ha mindenképp panaszt szeretnénk tenni, első körben a kereskedőt, szolgáltatót, vállalkozást kell keresni. Ha nem sikerül megoldást találni, csak akkor léphetünk tovább.

Panaszt szóban is lehet tenni, de célszerű írásban, mert úgy könnyebben dokumentálható. Ha ez nem vezet eredményre, a következő lépés a békéltető testület. Ha elégedetlenek vagyunk a termékkel vagy a szolgáltatással (mert pl. nem működik egy elektronikai termék), és a kereskedővel nem jutottak dűlőre, akkor fordulhatunk a békéltető testülethez.

Ez a fórum egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben.

Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (például megtévesztés, árfeltüntetés) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

