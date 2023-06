Jóváhagyta a Nemzeti Választási Bizottság dr. Pócs Alfréd ortopéd szakorvos, egri önkormányzati képviselő (Egri Városvédő Egyesület) népszavazási hitelesítési kérelmét a Magyar Közlöny szerint, így aláírásgyűjtésbe kezdhet. A kezdeményezését arról szól, hogy a szkíta népcsoportot honos népcsoportként ismerjék el hazánkban. A vonatkozó törvény szerint ahhoz, hogy egy népcsoportot a fenti módon elismerjenek, legalább ezer, magát a nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati választójoggal rendelkező magyar állampolgár aláírására van szükség. Továbbá ki kell kérni a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökének állásfoglalását is, a végleges döntést pedig az Országgyűlés hozza meg. Korábban is voltak már hasonló kezdeményezések: 2017-ben a székely, 2018-ban az orosz nemzetiség elismertetése érdekében gyűjtöttek aláírást, de az MTA nem támogatta a kezdeményezést, az Országgyűlés mindkét esetben ugyan így döntött.

A szkíták, vagy ahogy sokan ismerik a szittyák ősi lovas nép volt. A Wikipédia szerint a szkíta címet az ó- és a középkorban számos népre ráaggatták. Harmatta János szerint már Hérodotosz megállapítja, miszerint a görögök minden pusztai népet szkítának, a perzsák pedig ugyanezeket mind szakának hívják. A magyarokat is címezték szkítáknak, türköknek, hunoknak, onoguroknak, és avaroknak egyaránt. Dr. Pócs Alfréd portálunknak elmondta, miért tartja fontosnak az ügyet.

– A választási bizottság teljesen egyhangúlag támogatta a kezdeményezésünket. Az MTA elé egy szakmai anyag listával együtt kerül a kezdeményezés, melyben például Kovács Imre Barna is közreműködött, aki kutatja a szkíta népcsoportot külföldön is. Egyébként vallási értelemben is fontos a népcsoport, vasárnap Taron az ország első szkíta templomának avatásán voltam. A főoltáron Nimród, s fiai: Hunor és Magor látható, illetve Attila király, valamint a Buddhizmussal erős kapcsolatot mutat Attila öccse, Buda révén. A kezdeményezés azért fontos mert a szkítaság erkölcsiséget is képvisel. Nem használtak pénzt, nem pénzközpontú volt a társadalmuk, s szeretnénk ha újra hasonló tiszta és becsületes közösség alakulna ki ebben a hazug világban – fogalmazott dr. Pócs Alfréd. Hozzátette, Hérodotosz szavai szerint a szkíták nem a törvényekben, hanem a szívükben hordozták az igazságot.