Mint írják, a Föld az élőlények millióinak együttélése alapozza meg az energia- és anyagkörforgalmat. Ennek mi emberek is részesei vagyunk, ezért nem tudjuk függetleníteni magunkat az élővilágtól. Az emberiség hosszú távú jövője teljes mértékben a természeti környezet állapotától és annak anyagkörforgalmától függ. Ha olyan mértékben beavatkozunk ebbe a sok ezer év alatt kialakult és stabilizálódott rendszerbe, amely felborítja az „egyensúlyt”, akkor annak az emberiségre nézve beláthatatlan következményei lesznek. Legfőképp azért kell óvatosnak lennünk a Föld természeti környezetének pusztításával, mert senki nem tudja megjósolni, hogy mikor jön el az a pont, amikor hirtelen, visszafordíthatatlan és számunkra is végzetes változások indulnak el. Ezt azért nem tudja senki megjósolni, mert a földi ökoszisztéma olyannyira bonyolult, olyan sok elemének millió és millió kapcsolatából áll, hogy nem lehet előre jelezni a működésében bekövetkező változásokat, és azt, hogy azok milyen újabb és újabb változásokat indítanak el. Tehát amennyire csak lehet, meg kell őriznünk a természeti környezetünket, hogy az elkövetkező generációk is legalább olyan minőségű – és itt most nem az anyagi javakra kell gondolni – életet élhessenek bolygónkon, mint mi. Ezért van az, hogy a természet védelme valójában saját magunk védelmét jelenti, és az emberiség hosszú távú fennmaradásának záloga, írták.