- Főleg nem beszélő gyerekek beszédtanításával foglalkoztam, 37 évig dolgoztam ezen a pályán, s 1500 gyerek közül 580-nál én indítottam meg a beszédet. Ez nagy kihívást jelentett. Édesanyám magyar-történelem szakos tanár volt a Gárdonyiban, úgy láttam, a pedagógus az, aki a legjobban tud hatni a környezetére. Rengeteg örömet és nagyon sok munkát adott a hivatás, kitartóvá, türelmessé váltam nem csak a gyerekekkel való munkában, hanem a kollégáimmal, szülőkkel is sokat kellett fejlődnöm – mondta Fábián Zsuzsanna.

Dudás Mátyásné a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium pedagógusa miniszteri kitüntetést és kiváló pedagógus elismerést is átvehetett. Mint mondta, mindig emberekkel akart foglalkozni és kisgyerekkora óta erre készült. Két lehetőséget latolgatott, a jogi pályát és a tanárit, végül a gyermekek mellett döntött, tanárként dolgozik.

- Sok örömet adott, szaktanárként matematika kémia szakosként sok diákot készítettem egyetemre, főiskolára, érettségire. Aztán történt egy nagy fordulat, huszonkét éve középiskolai kollégium igazgató lettem. Először megijedtem a feladattól, aztán rájöttem, mint szaktanár is kamatoztathatom tudásomat a kollégiumban, ott is tudok segíteni a tanulásban. A kollégium kicsit más mint az iskola. Lehettem gyerekek támogatója, szülője, segítője, ez más, mint a szaktanári feladat, de úgy is sok sikert értem el – tekintett vissza Dudás Mátyásné.

Mint mondta, sok gyereknek lehetett pótanyukája, főleg a kollégiumba bekerülő kilencedikeseknek volt szüksége gyámolításra, segítésre, segítségre, vigasztalásra, amikor elszakadnak a családi köteléktől, és a hét öt napját idegen helyen kell tölteniük. Ezt nagy örömmel végezte, mindig hálás feladat volt és ma is az.

- Mindig azt mondtam a kollégáimnak, úgy nézzenek a diákokra, mintha a saját gyerekük lenne. Félteni, szeretni, segíteni kell őket, s ha sajátjuknak érzik, mindent megtesznek értük – vallja Dudás Mátyásné.

Szaktanárként is volt sikerélménye, sok tanítványa orvosi, mérnöki pályát választott. Volt olyan is, aki ott akarta hagyni a gimnáziumot, mert nem ment a matematika és megijedt, hiszen általános iskola után nagy lépés a gimnázium. Később matematikus szakra jelentkezett egyetemre, megismertette vele, hogyan kell a matematikát tanulni.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem:

Márkus Lászlóné (Balassi, Eger)

Nagyné Gátsik Andrea (Balassi, Eger)

Berczi Judit (Farkas Ferenc Zeneiskola)

Birta Béla (Farkas Ferenc Zeneiskola)

Kovács István (Farkas Ferenc Zeneiskola)

Pózvári Enikő Éva (Hunyadi, Eger)

Szigili Gyula (Hunyadi, Eger)

Sütő Elemér (Hunyadi, Eger)

Muraközy Andrea (Mlinkó)

Gyuráki Katalin (Teleki Blanka, Füzesabony)

Fajcsák Jánosné (Teleki Blanka, Füzesabony)

Nagyné Panthó Zsuzsanna (Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat)

Misinszki Erika (Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Eger)

Bagdiné Nagy Edit (Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Heves)

Szabó Andrea Anna (Benedek Elek)

Péter Gáborné (Pásztorvölgyi)

Bakos László (Szalaparti EGYMI)

Börcsök Judit Mária (Szalaparti EGYMI)

Kocsisné Kormos Katalin Mária (Szalaparti EGYMI)

Szeniczey Tamás Lászlóné (Szalaparti EGYMI)

Vajda Tibor (Szalaparti EGYMI)

Dudás Mátyásné (Szilágyi Kollégium)

Öcsödi Kiss József (Mikszáth, Erdőtelek)

Farkas Erika (Felsőtárkányi ÁI)

Redele Gézáné (Mezőtárkányi ÁI)

Tompáné Sallai Éva (Hevesi József, Heves)

Antal András Istvánné (Sütő András ÁI, Kömlő)

Lövei Zsuzsanna (Tarnamérai ÁI)

Szarvas István (Hanyi-menti ÁI)

Később veszik át:

Bagi Zsuzsanna (Balassi, Eger)

Juhász Róbertné (Lenkey, Eger)

Kovács Zsuzsanna (Lenkey, Eger)

Borosné Vona Zsuzsanna (Tarnaméra)

Hománé Móra Éva Irén (Kemény Ferenc, Eger)

Farkas Lászlóné (Kemény Ferenc, Eger)

Kovács Márta (Kemény Ferenc, Eger)

Kovács Katalin (Kemény Ferenc, Eger)

dr. Lantosné Széki Erika (Kemény Ferenc, Eger)

Szabóné Lichi Gabriella (Szalaparti EGYMI)

Bakos Lászlóné (Jókai, Szilvásvárad)

M. Szűcs Istvánné (Sütő András ÁI, Kömlő)

Miniszteri Elismerő Oklevél:

Dudás Mátyásné (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Kollégium)

Garbacz Gábor (Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium)

Juhász András (Farkas Ferenc Zeneiskola)

Kocsisné Kormos Katalin (Szalaparti EGYMI)

Szabó Andrea Anna (Benedek Elek Általános Iskola)

Szalkai Mária Terézia (Lenkey János Általános Iskola, Eger)

Temesváriné Várszegi Mónika (Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Eger)

Egri Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa

Fehér István Tibor (Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Eger)

Kovács István (Farkas Ferenc Zeneiskola)

Tóthné Veres Noémi (Teleki Blanka Általános Iskola, Füzesabony)

Simon Zoltán (Hevesi Körzeti Általános Iskola)

Fábián Zsuzsanna (Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat)

Kiss András (Balassi Bálint Általános Iskola, Eger)

Harmati Andrea (Szalaparti EGYMI)

Muraközy Andrea (Mlinkó István EGYMI)

Kollányi György Miklós (Sütő András Általános Iskola, Kömlő)

PIntérné Kiss Erika (Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Eger)

Kovács Katalin (posztumusz, Lenkey János Általános Iskola, Eger)

Egri Tankerületi Központ Kiváló Dolgozója

Szávuné Török Hajnalka (Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium)

Mónusz Istvánné (Vásárhelyi Pál Általános Iskola, Kisköre)

Kakuk József (Sütő András Általános Iskola, Kömlő)

Egri Tankerületi Központ Kiváló Kormánytisztviselője

Vakarcsné Hegedűs Bettina