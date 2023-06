Egerben a SZETA Adományboltban, a Széchenyi út 78. szám alatt is készülnek az eseményre. Játékokkal, meglepetésekkel várják az érkezőket, akiktől adományt is elfogadnak, de bárki válogathat az eddig felajánlott, rengeteg jó minőségű holmi között is.

A bolt, ahol minden társadalmi réteg megfordul

A kis boltban gyakorlatilag minden társadalmi réteg megfordul. Természetesen a szerényebb jövedelmű, szegénységben élő családok azok, akik szinte mindent innen szereznek be. Legyen az ruhanemű, cipő, ágynemű, játék, használati tárgyak, konyhai eszközök. Ők azok, akik nem képesek megvásárolni a több ezer vagy tízezer forintba kerülő holmikat az üzletekben. Itt pár száz forintért elvihetőek a ruhaneműk, használati tárgyak. Az Adománypontra sok középosztálybeli lakos is bejár, mivel nagyon jó minőségű termékekhez juthatnak hozzá, itt veszik meg ajándékaikat, mivel rengeteg lakásdísz, porcelán, üvegáru, dísztárgy, könyv, hanglemez, játék vagy alkalmi ruhák, cipők közül válogathatnak. Rendszeresen bejárnak a „kincskeresők”, akik gyűjteményeikbe keresnek dolgokat. Vannak olyan tehetős polgárok is, akik azért vásárolnak nálunk, hogy ilyen formában is támogassák az alapítványt.

- A cél egy jó hangulatú este a szolidaritás jegyében - fogalmazott Farkas Zsuzsanna, az alapítvány vezetője portálunk érdeklődésére. Ha még nem jártak nálunk az Adományponton, érdemes rászánni egy kis időt. A kezdetekről talán annyit, hogy a SZETA Egri Alapítványa idehaza az elsők között hozta létre és azóta is működteti ezt a tevékenységét. 1989 év végén jegyezték be Alapítványt, az azt követő évben Hollandiából kaptunk egy kamion mennyiségű ruhaneműt. Erre az adományra szerveztük meg a „Szegénységellenes hétvége” programunkat, s az ebből származó bevételből teremtettük meg alaptőkénket is - meséli, majd így folytatja: - a megmaradt ruhákkal kezdenünk kellett valamit, ezért megnyitottuk első "ruharaktárunkat" Egerben. Azóta – több helyszínen, az egri önkormányzattól használatra kapott ingatlanokban – folyamatosan működünk, szolgáltatásainkkal számos egri és Eger környéki családot érünk el - tudtuk meg.

Így érdemes adományozni

Egerben az Adománypont jelenleg a volt 3. számú Általános Iskola udvari épületében található. Az egriek sokan a korábban itt működött tánciskola épületeként is ismerik ezt a helyet. A hét öt napján tartanak nyitva 10 és 15.30 óra között, szombaton pedig fél tíztől egy óráig vagyunk elérhetők. Adományokat csak kedden, csütörtökön és szombaton tudnak fogadni, a köztes napokon az adományok feldolgozása történik. Kérnek mindenkit, ezt vegyék figyelembe. Mivel kevés a tároló kapacitásuk, ruhaneműkben mindig az évszaknak megfelelő ruhákat, cipőket tudnak csak fogadni, tehát most nyári, utána, őszi, majd jöhet a téli, meleg ruhanemű..

Az Adományponton mindenki önkéntes munkában végzi ezt a munkát, mindenféle juttatás nélkül, és az adománygyűjtés szabályai szerint járnak el. Minden bejövő pénzadományt a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) Egri Alapítványa céljainak megvalósítására használnak fel. Ezekből az adományokból táboroztatnak, tanulást segítő tanodát tartanak fenn, viszik a gyerekeket moziba, játszóházba vagy éppen kirándulni, és hogy ne menjenek éhesen haza, napi ellátásukról is gondoskodnak.

A bejövő adományokat egyesével átnézik, csak a megfelelő minőségű ruhaneműket, használati tárgyakat teszik fel a kínáló polcokra, fogasokra. A szakadt, piszkos, pecsétes, divatjamúlt ruhaneműket, cipőket, divatcikkeket selejtezni kényszerülnek.