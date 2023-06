– Már az átadáskor is beázott, majd ezt tudva garanciális bejárást tartottak az önkormányzattal. Egy sor hibát összeírtak, ám máig nem történt meg a javítás. A garancia tavaly decemberben letelt. A magasfeszültségű vezetékekkel teli épületben áll a víz, ez balesetveszélyes. Meg kell keresni a felelősöket, s azt is, aki ezt így kivitelezte és azt is, aki átvette így. Több mint 2 milliárd forintért selejtes épületet kapott Eger. Ha nem javítják ki a problémákat akkor beleset is történhet, de a parkolóház állapota is romlani fog – sorolta Jánosi. Emlékeztetett, hogy az üzemeltető Evat az elektromos autó töltőket már kikapcsolta, hiszen azok körül is hatalmas tócsák állnak, de például továbbra is folyik a víz a falakon parkolójegy automata és konnektorok mellett is a lépcsőházban.

Jánosi Zoltán azt mondta, a sajtótájékoztató után a rendőrségre megy, ahol bemutatja a bizonyítékokat amelyek birtokában vannak a hibákról.