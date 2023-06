A Líceumban tartotta pedagógus napi ünnepségét az Egri Tankerületi Központ. A résztvevőket a Dobó István Gimnázium tanulói, Farkas Emese, Bolyki Imre, Csibi Orsolya, az iskola kórusa és a Legényes Zenekar műsorával köszöntötték, majd Ballagó Zoltán, a Tankerületi Központ igazgatója mondott köszönetet a pedagógusoknak.

A Dobó István Gimnázium tanulói köszöntötték a részvevőket

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az igazgató szerint az iskolában tapasztaltak, az értő, támogató pedagógus végigkísérik az ember életét. A magas színvonalú iskolarendszer kulcsfontosságú szereplői a pedagógusok. Emberekkel foglalkozni, a nyelvet, kultúrát, az előző generációk ismerteit átadni nem könnyű, de a legszebb dolog. Akik a nehézségek ellenére minden nap fáradhatatlanul a gyerekekért dolgoznak, hogy világosságot gyújtsanak értelmükben, tudják, mi a valódi küldetésük. Ez vezérli a tanítókat, tudósokat, művészeket, pszichológusokat, akik próbálják a gyermeki értelmet formálni, törékeny lelküket meggyógyítani. Szerinte a pedagógusok munkája talán sosem szólt ennyire a küzdelemről. alkalmazkodóképességük, türelmük valószínűleg sosem állt ki annyi próbát mint napjainkban. Ezért is különösen időszerű, hogy pedagógusnapon fejet hajtson előttük. Rendkívüli körülmények között magas szinten végzik nevelő, oktató munkájukat. Sikereket is érnek el, gyönyörködhetnek az elvégzett munka gyümölcsében. Számos tanulmányi, sportversenyen értek el eredményt, a zenészek szakmai sikereknek örülhetnek, kulturális produkciók tanúbizonyságai a magas szakmai munkának, amit naponta végeznek. Ezeket mások is elismerik, gratulált a Magyar Diáksport Szövetség két díjazottjának. Fantasztikus szakmai tevékenység az, ha nehéz körülmények között élő, rossz szociokulturális környezetből érkező, hátrányos helyzetű diákokat biztos alappal látják el, megszerettetve a tudás megszerzésének élményét. Bár munkájuk nem mindig kecsegtet azonnali sikerrel, valódi haszna évek, évtizedek múlva mutatkozik meg. Ha csak egy kedves mosolyban, egy köszönetben nyilvánul meg, mégis megéri a befektetést.