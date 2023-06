Minap egy Audi Q7-es száguldott el mellettem – úgy nyolcvan-kilencvennel – az egri vasútállomás utáni emelkedőn, a négysávos úton. Viszonylag nagy volt a forgalom, nem tűnt veszélytelennek egy-egy cikázást beiktatni a drága autó volánját markoló sietős figurának. Először a NAV Szvorényi utcai székházánál lévő pirosnál értem utol, később az Agria Park melletti készülék, majd a Kisasszony temető melletti lámpák állították meg kifejezetten abból a célból, hogy ötvennel haladva is beérjem. A Tesco, OBI, KFC háromszögében újfent a sarkában voltam, s itt már el is készítettem magamnak a konklúziót: "nincs már több közúti jelzőlámpa. Tárkány, vagy Szarvaskő irányába meg fog pattanni az ürge".

Ember tervez, Isten végez – mondogatta volt réges-régen a nagyapám. Ezen konkrét esetben ugyan nem a mindenható avatkozott bele a dolgok menetébe, de a teremtő intézkedése nélkül sem tévesztettem szem elől a prémium márkás SUV-ot. A prózai ok az volt, hogy a száguldozó ember egyszerűen lekanyarodott az üzletek irányába. A jelek szerint ide, valamelyik boltba sietett. Ezen a – vasút és Rákóczi 100 közötti – szűken mérve három kilométeres útszakaszon a sofőr kétszer lépett át záróvonalat, egy idősödő Renault twingós bácsit halálra rémísztett azzal, hogy elébe sorolt, s négy alkalommal lőtt ki a piros-sárgánál olyan lendülettel, mintha legszívesebben Föld körüli pályára állna a kocsijával. Az audis becsületére legyen mondva ugyanakkor, hogy a hét jelzőlámpa mind a hét pirosánál megállt, nem sértette meg "a piros az tilos" szabályt, s egyszer – a sok közül – indexelt is, amikor sávot váltott.

Ennyi leíró részt még az iskolai fogalmazásokban is a tanulságok levonása követ. Az persze más kérdés, hogy mi lehet itt a konklúzió? A nem szabad túllépni a megengedett sebesség határát mondat jól hangzik, s ha azt is hozzátesszük, hogy a gyorshajtás a leggyakoribb baleseti okok közé tartozik, még okos tanács is. A baj ezzel a bölcs gondolattal csupán az, hogy azokhoz a fülekhez nem jut el, amelyekhez kellene. Na meg az, hogy a száguldozás hajlama habitus kérdése, s kicsit talán a fiatalabb élet korhoz, friss jogsihoz és a menőbb autómárkához is kötött. Ha pedig megtörtént a baj, már hiába is okoskodnak a hozzám hasonló közúti poroszkálók.