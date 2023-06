Ismét itt a Libegők Éjszakája. Július 15-én hat különböző helyszínen várják az érdeklődőket idén már nyolcadik alkalommal. szűkebb hazánkban két helyen, a Mátraszentistváni Síparkban és a sástói Oxygen Adrenalin Parkban is különleges körülmények között élvezhetjük a naplementét. A Bükkben is várja a látogatókat a lillafüredi libegő, ahol a biciklisek szállítását is megoldják.

A helyszínek mindenkit várnak, azt írják, csodálják meg az éjszakai Mátrát vagy a Bükköt, és a környék éjjeli fényben úszó településeit. Tiszta időben a naplemente, majd azt követően a gyönyörű csillagos égbolt is feledhetetlen élményt nyújt. A naplemente aznap 20 óra 34-kor várható.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Bujdos Tibor/Észak-Magyarország)