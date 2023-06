A másik téma, hogy a gyógyszerész szakma különböző szabályok mentén működhet rendesen.

– A 2010-ben elkészült Semmelweis-terv markáns része volt az, hogy az azt megelőző években lényegében kereskedelemként pozicionált gyógyszerészetet visszahozzuk az egészségügybe, s ennek részben olyan jogszabályi korrekciós eredménye lett, amelyek ezt az egészségügyi pozicionálást segíti elő – húzta alá. Mint mondta, ahogy a Semmelweis-tervre is kevesen emlékeznek, úgy a gyógyszerészekkel szembeni szakmai elvárások is az egészségpolitikában háttérbe szorultak.

– Egy másik irányelvünk a gyógyszerészek, gyógyszertárak vakcinációban való részvétele. Évek óta függőben van a téma, a covid volt az, amely a politikai döntéshozóknak is felhívta a figyelmét arra, hogy itt olyan lehetőséget jelentenek a gyógyszertárak és a gyógyszerészek, melyet kár lenne nem kihasználni. A tegnapi szakmai napnak volt konklúziója, ez arról szólt, hogy a társszervezeteinkkel együtt döntés született arról, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy ezeket alapelveket elkészítjük, hanem leporoljuk azokat az irányelveket is, amelyek a betegségspecifikus gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódóan készültek, s megpróbáljuk ezeket is visszaintegrálni az egészségügybe – közölte.

Gyerekeknek szóló prevenciós előadásokkal is készültek a szervezők

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Hozzátette, a kereskedelmi szemlélet egyre dominánsabbá válik.

– Azt látjuk, hogy a gyógyszertár és a gyógyszerész egyszerre két értéklánc ütközőpontjában van. Van a gyógyszerellátási értéklánc, ugyanakkor ott van az egészségügyi rész. A kamara részéről az a fő célkitűzésünk, hogy ennek a két értékláncnak valamilyen szinten az egyensúlyát meg lehessen teremteni. Ez viszont nem megy másként, ha az egészségpolitika ezt a felismerést is magáévá teszi. A mai patika napnak az üzenete az egészségpolitika felé ez kell, hogy legyen – emelte ki.

A köszöntők után lakossági szűréseken lehetett részt venni, így teljes testanalízis, kardiológiai, tüdőgyógyászati, szemészeti, fogászati szűréseken. A szervezők laborvizsgálatokkal, gyerekeknek szóló prevenciós előadásokkal, látványos anatómiai bemutatókkal, rendőrségi bemutatóval, életmód tanácsadással is készültek.