Kopcsik Lajos térnek hívják hétfőtől a Lajosvárosban a korábbi Liszt Ferenc teret. Az ünnepélyes avatáson ifj. Sós Tamás, a körzet képviselője elmondta, hogy egyhangú közgyűlési döntés nyomán nevezték át a teret.

– Mindez a lajosvárosi fertálymestereknek volt az ötlete és a kezdeményezése. Itt is szeretném megköszönni nekik ezt, és a támogatást. Olyan táblát szerettünk volna kihelyezni, amelyen Kopcsik Lajos néhány személyes gondolata, adata is rajta van. A koronavírus-járvány alatt többször beszéltem vele, mindig szeretetteljesen beszélt a családjáról, a munkájáról, a hivatásáról, magáról a Marcipániáról is. Ő nagyon értékes tagja volt városunknak – emelte ki. Ezt a díszpolgári címmel is honorálták.