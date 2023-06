Szinte a Nógrádban észleltekkel egyidőben a Bükkből is érkezett hír. Egy turistacsapat készített – nagy valószínűség szerint – egy olyan fotót, amelyen medve lábnyoma található. A beszámoló szerint a kép Pazsag és a Tamás-kúti tanösvény közötti részen készült. Ugyanakkor az Egererdő Zrt. hivatalos honlapján számolt be medveészlelésről: a Bükkalján kihelyezett vadkamerák több alkalommal is rögzítették a jelenlétét.