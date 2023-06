– Látjuk, hogy a világban egyre több energiára lesz szükség, ahogy fejlődik a világgazdaság. Emellett egyre bizonytalanabb a hozzáférés is. A cégünknél is fontos szerepet kap a megújuló zöldenergiák felhasználása, az ezeken az energiaforrásokon alapuló megoldások. A digitális megoldásokból következő adatgyűjtések is fontosak az energiahatékonyság felé történő elmozdulásban. Csak úgy tudunk spórolni, s így előbbre jutni, ha a technikai adottságokat felhasználjuk. A Schneider Electric nagyon jó megoldásokat kínál ehhez. A gyöngyösi gyárunkban olyan, Európában egyedülálló, 800 és 6500 amper közötti vezetőképességű áramvezető síneket gyártunk, amelyekkel megfelelő rendszerek építhetők ki a nagyberuházásokon. Nemcsak a kontinensünkre, de Dél-Amerikába, Afrikába is szállítunk belőlük. Jelen piaci környezetben az elmúlt két évben nagyon megnövekedett a termékeink iránti igény – közel 40 százalékos a fejlődés. Ez további lehetőségeket ad, hogy még nagyobb léptékben részt vegyünk a piacon – részletezte Siliga Tünde.

A Schneider Electric idén májusban jelentette be, hogy több mint 900 millió forint értékben fejlesztenek a gyöngyösi üzemben, amelynél a fenntarthatósági szempontok is kiemelt figyelmet kaptak. Siliga Tünde elmondta, hogy ezzel jelentősen bővül a gyár kapacitása.