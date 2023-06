Hazai vízbázisunk védelme inspirálta a törvényalkotókat a kerti kutakkal kapcsolatos tervezett szabályozásra. Erre évek óta törekednek, azonban a lakosság körében kiverte a biztosítékot az a terv, amely szerint a korábban engedély nélkül létesített sekély kutakat is hivatalosan be kellett volna jelenteni ez év végéig.

Az elmúlt időszakban számos településen rendeztek lakossági fórumokat a kérdéssel kapcsolatban, azonban az érintettekből egyértelmű ellenállást váltott ki már a gondolat is.

Olvasónk, a hetvenedik évében járó István, - aki hétszáz négyzetméteres telkén évek óta gondozza kiskertjét, megtermelve a családnak a szükséges zöldséget, gyümölcsöt - úgy fogalmazott, az is hülye volt, aki ezt az egészet kitalálta. - Ha azt a lehetőséget is elvették volna tőlünk, hogy a saját portánkon fúrt kútból öntözzünk, elszabadult volna a pokol. Örülök, hogy az egyeztetés után ezt a döntéshozók is belátták - fogalmazott.

Ami már tény, a jelenlegi bejelentési és engedélyeztetési kötelezettség is megszűnik a háztartási, kerti és a mezőgazdasági öntözésre használt kutak létesítéséhez, feltéve, ha a kút mélysége nem haladja meg az 50 métert, s nem érinti az első vízzáró réteget. A könnyítés azokra vonatkozik, akik új kutat létesítenének, vagy akik engedély nélküli, esetleg a kiadott engedélytől eltérő kutat üzemeltetnek. Az új szabályozást rögzítő vízgazdálkodásról szóló törvény módosításáról már döntöttek. A tervezet észrevételezésére május 10-ig volt lehetőség.

Az új rendelkezés lényege, hogy megkülönbözteti a vízkészletvédelmi szempontból védendő területeken fúrt kutakat, illetve a vízkészletvédelmi szempontból kockázatot nem jelentő területeket is. Fontos, hogy a létesítendő kutak továbbra is csak a vízügyi hatóságnak történő bejelentéssel alakíthatók ki, üzemeltethetők és szüntethetők meg. Ha viszont kockázatmentes területen lévő kútról van szó, akkor szükségtelen a háztartási kutak engedélyezési kötelezettségének fenntartása. Vagyis ezek a háztartási kutak mentesülnek az engedélyezési-bejelentési procedúrától.

Nagy István, agrárminiszter a nemrégiben úgy nyilatkozott az Inforádiónak, hogy a mezőgazdasági célú kutak esetében a múltra visszamenőlegesen semmilyen szankciót vagy semmilyen tehertételt nem kívánnak a gazdákkal szemben alkalmazni, és a belterületi, lakossági fúrt kutak esetében is ezt az elvet kell szem előtt tartani.

- Mi azt a javaslatot szeretnénk a kormány asztalára tenni, hogy az egészet úgy kell hagyni, ahogy van. Ne kelljen semmilyen lakosságvegzáló történet, és én még azt is bátorkodnám kijelenteni, hogy egyáltalán a bejelentéstől is tekintsünk el, mert semmilyen veszélyt nem hordoz magában az, hogy valakinek az udvarán van egy 12-13 méter mély kútja, ami gyakorlatilag az esővizet gyűjti össze és azzal a maga kis veteményesét vagy a virágágyását meglocsolja – mondta a miniszter.

A lépést azzal indokolta, hogy a kutak engedélyeztetésére "ráépült egy olyan ipar, amitől az ember megretten". Példaként említette, hogy akár 400 ezer forintot is elkérnek egy kút kamerás átvizsgálásáért, de egy kútfúrói igazolás ára is lehet már 75-100 ezer forint. - Ez lehetetlen állapot. Nem hozhatjuk ilyen helyzetbe az embereket. Ezt azonnal be kell fejezni – jelentette ki, és visszautasította azt a jelenséget, hogy szerinte a regisztrációs kötelezettséget felhasználva sokan nyerészkedni próbálnak az embereken.

A jövőben vízkészlet-védelmi országtérkép határozná meg a kockázatos, kockázatmentes területeket. A térkép határolja el az ivóvizet biztosító karszt képződményeket és ivóvízbázis-védelmi védőterületeket az egyéb övezetektől.

A kormány többször próbálta a mezőgazdasági öntözési célú és háztartási kutak összeírását, ám ez a feladat – az illegálisan létesített kutak százezres nagyságrendje miatt – eredményesen nem hajtható végre, míg a hatásvizsgálati lap szerint a kútamnesztia végrehajtásához minden feltétel adott.

