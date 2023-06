Az északi mellékhajó falainak kutatása is folyamatban van, kiderült, több helyen egy méter mélységig újraalapozták a templomot a Barokk korban, valószínűleg ennyire elpusztult az északi oldal. Most is látható, hogy vizesedik a fal, az eredeti kváderkövek annyira lepusztultak, hogy cserélni kellett, a kifagyásokat most is pótolják. Mivel eltérőek a habarcsok, elkülöníthetők az építési fázisok. A kereszthajóban voltak viszonylag épen maradt falszövetek és az alapozás is eredeti volt, illetve a helyreállításkor eredeti, faragott köveket használtak föl.

- A Barokkban némely falakat hitvány minőségben készítettek el, de a nyugati előcsarnok is hitvány alapozással épült, holott a tatárjárás után építették közvetlenül. A mesterektől függött a minőség. A legkvalitásosabb brigád az első építési periódusban működött, rendkívül szépen faragott kövek, vékony fugák jellemezték munkájukat – ismertette Rákóczi Gergely.

A templom helyben, vagy a környéken bányászott kőből épült, az alapozás triász mészkő, de később használtak darázskövet is, illetve hoztak kvarc andezitet, valamint andezittufát, utóbbit a középkorban kevésbé alkalmazták, a barokkban viszont ebből készült az egész padló. A főhajó déli oldalán egyébként nagyobb felületen előkerült a 15. századi, az eredeti templomban utolsóként használt terrazzo padló.