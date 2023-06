- Általában tanárfüggő, hogy mennyien vesznek részt a tudományos diákmunkában. Ha lelkesek a tanárok, tudják buzdítani a hallgatókat a részvételre, lelkesedésük átragadhat a hallgatókra is. Az utóbbi években pici lanyhulás következett be a részvételt illetően nemcsak nálunk, hanem országosan is. Csökken a benevezett munkák száma, de a minőségük cseppet sem romlott, a zsűrik szerint egészen kiváló pályamunkák kerülnek terítékre, ami ellensúlyozza a mennyiségi csökkenést – fejtette ki dr. Verók Attila.

Mint mondta, a tehetséggondozás kiemelt támogatást kap az intézményben, ebből a legtöbb anyagi forrást a TDK-ra tudják fordítani. Meg van győződve arról, hogy egy-egy a májusihoz hasonló esemény, ünnepi elismerés nagyban hozzájárul a mozgalom továbbéléséhez. A céljuk az, hogy egyre több hallgató kapcsolódjon be a munkába és az egyetemen tanító, oktatók is egyre többen csatlakozzanak a mozgalomhoz.

A tudományos diákköri munka az egyetemek támogatását is segíti. Minden intézménynek vállalást kell tennie, hogy a következő finanszírozási időszakra milyen paraméterek szerint kapjon pénzt. Ezek egyik eleme az OTDK-n való jó részvétel, ha jók a számaik, akkor az megnyilvánulhat az intézményi finanszírozás növekedésében is. Minél jobb tehát, annál több támogatásban reménykedhetnek.