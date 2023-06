Megtudtuk azt is, hogy a fórumon az is elhangzott, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyv jelenleg, ha egyesek a tragédiából politikai hasznot szeretnének húzni. Most az a feladat, hogy minden károsult biztonságos lakhatási körülmények közé kerüljön. A tárgyalások folyamatosak, türelem kell a végső megoldáshoz.

Mindeközben péntek délelőtt Farkas Dezső, a recski helyi roma károsultak képviselője arról tájékoztatta a Hunyadi utcából kilakoltatott családokat, hogy az utcában a rendőri biztosítás megszűnt péntektől.