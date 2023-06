– Mivel Mirkóczki Ádám polgármester a törvényeket már a polgármesteri vétó kapcsán sem hajlandó betartani, a mai napon – ismét helyette dolgozva – a Fidesz-KDNP frakció rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte. Ennek oka, hogy május 19-én a polgármester mind a Katona téri parkolóház működtetési konstrukciójáról szóló törvényes közgyűlési döntést, mind a Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont üzemeltetéséről szóló közgyűlési döntést megvétózta – tette közzé Orosz Lászlóné frakcióvezető.

Mint írta, szerinte a polgármester lépése most már rendszeresnek mondható, bármi, ami számára kedvezőtlen, nem az egyéni érdekeit szolgáló határozat, azt rendszeresen megvétózza.

– Igaz, eddig a pontig legalább arra figyelt, hogy a törvényi kötelezettségeit e téren betartva összehívja az ilyenkor kötelező rendkívüli közgyűlést. Most már ez sem történt meg. Június 5-én, a 15 nap letelte után levelet írtam neki, kérve, hogy teljesítse törvényi kötelezettségét, hívja össze a közgyűlés döntését megerősítő ülést, ám szokásos módon sem választ, sem reagálást nem kaptam a levelemre. Ahogyan persze azóta sem. Eddig voltunk hajlandók várni.

Én elhiszem, hogy Mirkóczki Ádámot a számára fenntartott ingyenes, állandó városházi parkolóban állva nem zavarja, hogy egriek és környékbeliek szenvednek minden egyes nap abban a káoszban, amit a belvárosi parkolóhelyzet és a parkolóház zárva tartása okoz, ahogyan azt is elhiszem, magas tesz rá a polgármester, hogy lesz-e az önkormányzatnak minőségi, magas színvonalon megszervezett nagyrendezvénye, programja az idei szezonban. Hiszen ő tökéletesen elvan Budapesten is, a Fradi VIP skyboxában vagy éppen Feldebrőn, a grillsütő mellett. Ellenben akad itt jó pár egri ember és család, akiknek a megélhetése függ ezektől a rendezvényektől – fogalmazott Orosz Lászlóné.

