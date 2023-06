Példabeszédnek is elmenne ismerősöm története a közúti közlekedésben való részvételéről. Eddig két évtizede van jogosítványa, de változó viszony az övé és a közlekedési szabályoké. Kezdődött azzal, hogy még meg sem volt a vezetői engedélye, amikor kibújt belőle a kisördög, és vett egy használt kocsit. Oktatója – miután lebeszélni nem tudta a vezetgetésről – azt javasolta neki, hogy precízen tartson be minden közlekedési szabályt. „Ja! A biztonsági övet pedig jó, ha mindig bekötöd, mert ha nem, biztosan megállít a jard.”

Ő pedig megfogadta a tanácsot, mi több, a metódust tovább is fejlesztette: illegális vezetéseit a reggeli fél hat és fél hét közötti időszakra időzítette. A hat órai váltás miatt az éjszakai műszak bement már a kapitányságra, a nappali szolgálat pedig nem hagyta még el azt. Így magyarázta a különös időpontválasztást.

Az övcsatolás kényszere olyan beidegződéssé vált, hogy egyszer a zárt udvarról kiállva is becsatolta magát, s csak a kapunál szembesült azzal, hogy a vasajtókat még nyitni kell.

Azt mondja, éveken át tartott az az állapot, hogy két dolog miatt biztosan nem büntethetik meg: alkoholt soha nem iszik, és az övet mindig beköti. Nem tudja már miként és miért – talán szorítani kezdett az öv – történt, de már csak az ittas vezetés a kizárt. Tudja jól, hogy a szerkezet akár életet is menthet, de mégsem viszi rá a lélek, hogy az ülésbe szegezetten tekerje a kormánykereket. „Lehet, hogy rám férne a rehab” – teszi hozzá olyan hangsúllyal, mint akiben ébredezik a lelkiismeret.

