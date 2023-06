- Vannak kiképzett felelősök, átnézik, nem hordoznak-e betegséget, atkát, nyúlós költésrothadást. Ha nem, kiadják az engedélyt, s termelhetünk, vándorolhatunk velük. Ők nem vándorolnak még idén, az lesz a lényeg, hogy a szabad lépezésről szép lassan átszoktassuk őket a kaptárban olyan lépekre, amelyeket ki tudunk onnan emelni, át tudjuk vizsgálni, s ki tudjuk pergetni. Ezek a tetszésük szerint épített lépek sajnos pergetőbe nem betehetők, de szükségük is van még a mézre, hogy ősszel be tudjak telelni – fejtette ki Varró Attila.

Elárulta, mivel a közvetlen közelben van egy kisbolt is, nagy a forgalom, ha valaki allergiás, vagy erős parfümöt használ meg is támadhatják őket a méhek. Tavalyelőtt volt egy ugyanilyen méhcsalád, arról nem szóltak neki, ősszel a viharos szél leverte és gyalogosok közé esett. Szerencsére nem történt szúrás, de egy ilyen esetnek súlyosabb következménye is lehet.