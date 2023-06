Egyelőre nem állt össze teljesen a kép a hazai elismert énekesnő, Dolly körül kirobbant botrány kapcsán, azonban már eddig is megannyi megbotránkoztató részlet derült ki. Ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, Dolly menedzseréről kiderült hogy kutyaszaporító, aki áldatlan állapotok között tartotta az állatokat. A telepen rengeteg kutya sínylődött hihetetlen mocsokban, amelyek szinte kivétel nélkül orvosi ellátásra szorultak. Olyan ebet is találtak, amit kukacok leptek el.