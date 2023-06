Kicsit több mint egy hét múlva, június 30-án rendezik a Magyarok Világszépe 2023-as döntőjét Kiskörén. Ahogy azt a város polgármestere, Magyar Csilla közösségi oldalán jelezte, már elindult a felkészítő tábor.

A felkészülés mellett nagyon sok programot terveztek a lányoknak, többek között ellátogattak a Zselici-dombságban, festői környezetben lévő Zselicvölgy Szabadidőfarmra is. Erről a Tények is beszámolt.

A győztes a Miss Intercontinental világversenyen képviseli hazánkat, emellett a királynői címmel járó fődíj egy személygépkocsi a Pappas Auto támogatásával. A finalisták közül kiválasztják azt a hölgyet is, aki Magyarország színeiben megmérettetheti magát a Top Model of the World színpadán.

Korábban a TV2 Mokka című műsorában Magyar Csilla arról mesélt, miért volt fontos számukra, hogy Kiskörén, a Tisza-tó partján rendezzék meg a versenyt.