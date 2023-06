– Érdemes tudni azt, hogy a nyári záróvizsga időszak mindig fontos esemény a campusunkon, hiszen ilyenkor egyrészt a mesterszakos hallgatók végeznek nagy számban. Másrészt, itt szerezhetik meg, főleg a felsőoktatási szakképzésben azokat a plusz pontokat, amelyekkel a továbbtanulásukat elősegíthetik. Idén különösen jelentős ennek a szerepe, hiszen a felvételi körülményei is lényegesen egyszerűbbek, könnyebbek voltak. A vizsgázók számát tekintve legnépszerűbb immár két éve a gyógy- és fűszernövények szak az elmúlt két évben, nemcsak a felvételin, de a végzés során is, mert szerencsére nagyon kicsi a lemorzsolódás. A gazdaságtudományi szakok közül a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, illetve a turizmus-vendéglátás szakok most a legnépszerűbbek. Szerencsére már egészségügyi korlátozásokra sincs szükség. Januárban még a vizsga lebonyolításánál, illetve az eredményhirdetésnél élt az a szabály, hogy két hallgató volt benn egyszerre, és utána eredményt hirdettünk. Most már erre a korlátozásra sincs szükség, minden a járvány előtti éveknek megfelelően zajlik. A diplomaosztásra július 21-én kerül sor az oklevélátadó ünnepségre – tájékoztatott dr. Bujdosó Zoltán.