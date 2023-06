– A most megvalósult zebra biztosítja a balesetmentes közlekedési lehetőséget környéken élőknek – mondta Minczér Gábor egri alpolgármester csütörtökön a Vécseyvölgy úton tartott sajtótájékoztatón. Kiemelte, hogy 2019-óta 8 új zebra készült el a városban mindösszesen 32,7 millió forintból.

Szabó Milán, a Szalon Építő Kft. ügyvezetője és Minczér Gábor, Eger Vármegyei Jogú Város Általános alpolgármestere

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A Vécseyvölgy utcában a vízelvezetés is megújult, fedetté vált az árok illetve árok korrekció is készült, korlátok is kerültek az átkelő köré illetve korszerűsítettük a közvilágítást is, valamint a vakok és gyengén látók tájékozódását segítő bordák is kerültek a helyszínre – emelte ki. A várost érintő fejlesztések során szintén most készült el az Ifjúság utcában egy, illetve a Cifrakapu utcában pedig két gyalogátkelő.