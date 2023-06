Morvai János káli polgármester gratulált a református gyülekezetnek az imaház megszépítéséhez.

– Mindig azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, milyen vallásúak vagyunk. A legfontosabb a hit. Higgyünk magunkban, a terveinkben, és akkor bármit meg tudunk valósítani. Ez az imaház is egy remek hely arra, hogy akár a fiatalok, akár az idősebbek tovább vigyék a hitet. Az önkormányzatunk eddig is pozitívan állt hozzá az ilyen kezdeményezésekhez, és ezután is így tesz. Az anyagi forrásaink végesek, de amit tudunk, segítünk a káli reformátusoknak is – mondta Morvai János.