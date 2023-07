Hüse Csaba, Egerben született színművész már több mint 10 éve a kaposvári Csiky Gergely Színházban játszik. A szécsényi ferences kolostorban, pedagógus szülők gyermekeként felnőtt színész mindig kisebbségi érzésekkel küzdött, mindig szüksége volt a pozitív visszacsatolásokra. Hogy melyik szereppel robbant be a Gárdonyi Géza Színházban, milyen utat járt be pályafutása során és merre tart most - többek között erről beszélt podcastünkben.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!