Egy hónappal ezelőtt özönvízszerű esőzések és villámárvizek sújtották a Mátra térségét. A halálos áldozatokat is követelő természeti csapás számos településen rendkívül súlyos anyagi károkat is okozott. Így történt ez Recsken is. Horváth László, országgyűlési képviselő a Hunyadi utcában élők ügyével a kormányhoz fordult segítségért. Az itt lezúduló sár és iszap olyan lakóházakat ért el, amelyeknek nem volt szinte kivétel nélkül biztosítása, illetve amelyek közül számosat építési engedély nélkül építettek és lakhatási engedély nélkül laktak a benne élők. A kormány megadta a segítséget. Ötszáz millió forintot biztosít arra, hogy megteremtsék a biztonságos és fenntartható lakhatás feltételeit.

A feladat végrehajtásával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Református Szeretetszolgálat által alapított MR Lakásalap Nonprofit Kft-t bízta meg, aki rendelkezik a szükséges tudással és tapasztalattal. Ez az 500 millió forint nem segély és nem kártérítés. Segítségnyújtás. A személyes felelősség kérdését az illetékes hatóságok tisztázzák. Ezzel a döntéssel a baloldal botránykeltésének és politikai haszonszerzésének immáron nincs helye Recsken - fogalmazott a honatya Major Gábor.