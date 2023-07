Szerda reggel érkezett Egerbe a Virágos Magyarország zsűrije, hogy megtekintse a város köztereit. Az idei jubileumi év hiszen a Virágos Magyarország verseny szervezőbizottsága és a Magyar Turisztikai Ügynökség 2023-ban 30. alkalommal hirdette meg környezetszépítő pályázatát.

– A Magyar Turisztikai Ügynökség is kiemelten kezeli az idei versenyt. Összesen 500 pályázat érkezett be, ebben a mezőnyben pedig bármiféle díjat kiérdemelni is dicsőség. Határon túli, felvidéki, erdélyi, vajdasági, települések is vannak a versenyzők között – mondta Ferenczy Tamás, Eger főkertésze. Idén a város egy óvodakerttel pályázik a versenyen.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A főkertész valamint Farkas Attila alpolgármester és Mirkóczki Ádám polgármester ismertették a város jellemzőit a zsűrivel. A főkertész elmondta, hogy a Városgondozás Eger Lajosvárostól Felnémetig összesen 85 ezer egynyári növényt ültetett ki 38 helyszínen. Mint mondta 30 fajta egynyári növény 70 változata került ki a közterületekre, köztük számos újdonság és számos bevált növény.

– Ezek között sok a Dr. Kováts Zoltán féle nemesítés, a szárasságtűrő egynyáriak. Őssszel feladatunk lesz átgondolni az évelők számát is, növelni ezeket ugyanis a klímaváltozás, az extrém időjárási tényezők befolyásolják a parkfenntartás minőségét. Mivel a városban nincs túl sok helyen kiépített csepegtetett öntözőrendszer, ezért a növények locsolása is fontos feladat a városgondozás munkatársainak – ismertette.

Elmondta, az egy millió négyzetméter feletti gyepterület és a 27 ezer fa a városban komoly munkát igényel.

– Az év fasora díj tavaly komoly eredmény volt. A vadgesztenye fákon túl már bevontuk a növényvédelembe a platán és a hársfákat is. A strand területén a 270 éves platán pedig megkülönböztetett figyelmet kap – emelte ki. Farkas Attila felidézte, hogy a fa 2 éve diagnosztikai vizsgálaton esett át ami meghatározta a ápolási teendőket, tápanyag injekciót is kapott.

A zsűri megköszönte a vendéglátást, elnökük Szabó József kertészmérnök bemutatta a zsűri tagjait és szakterületüket: Kasnya Sándor több város főkertésze is volt már, Zsigó György az év agrárszakértője, a Kossuth rádió növényvédelmi szakértője.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mirkóczki Ádám kiemelte, hogy komplexen gondolkodnak, hiszen nem elég a szép növények beszerzése de a gondozás is fontos.

– Klímaváltozás hatásai miatt nem csak az nagy feladat, hogy mit ültetünk, hanem hogy hogyan ápoljukHa korszerűtlen dízelek pöfögnek mellettük azt hiszem akkor nem is csináltunk semmit. Éppen ezért fontos például az ingyenes buszközlekedés, az a 6 elektromos busz amely nemrégiben érkezett, ma pedig 200 elektromos ellert helyezünk üzembe a városban . Bármilyen elismerés visszaigazolja azt a szemléletet és gondolkodásmódot amit képviselünk – mondta.

A zsűri érdeklődött az 1552 faültetési programról, majd sétára indultak és bemutatták nekik a város zöldfelületeit, ellátogatnak a „Legszebb fasor” címet elnyert érsekkerti gesztenyefasorhoz, valamint a Kertvárosi Óvodába is, hiszen idén ők az „Év Óvodakertje” címért szállnak versenybe.