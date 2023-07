Múlt vasárnap nagy volt a nyüzsgés a nagyvisnyói Military Motors Museum udvarán, készültek a nyílt napra, amely most kicsit rövidebb volt a megszokottnál, de idén sem maradt el a koncert. A múzeum önkéntesei elrendezték a motorokat, a kerékpárokat, korábban pedig felrakták már az installációkat, amelyeket a budapesti Harley Davidson 120 éves jubileumi találkozó után kaptak meg a szervezőktől. Ezen a múzeum munkatársai is részt vettek és motorokat is vittek a kiállításra. Ahogyan pedig arról beszámoltunk, idén több példány lesz Nagyvisnyón az amerikai márkától.

Például egy Harley Davidson Armstrong MT500, amelyet egy ötszáz köbcentis Rotax motor hajt. A Harley elnyert egy katonai tendert az 1980-as években, ebből lett ez a motorkerékpár (a brit Armstrong licencét vásárolták meg, sok alkatrész erről származik).

- Jó minőségű motorkerékpár, a katonák szerették, részt vett a Falkland-szigeteki és az Öbölháborúban. Egy angol árverési oldalon vettük, ritka példány, mert ezeket otthagyták, megsemmisítették, alig maradt belőlük. Jól motorozható, erős jármű, mi is szeretjük, mert kezes, megbízható. Egyébként nem kell megkövezni a Harleyt a Rotax motor miatt, az F650-es BMW is ezzel ment, ugyanilyen alapokra épült – mondta Hézser Péter restaurátor, a múzeum alapítója.

A kiállításra elhoztak egy Shovelheadet is, amely a hengerfej típusáról kapta a nevét. Hézser Péter elmondta, ez egy 1977-es példány, azaz késői évjáratú. Ilyen szerepelt a Bűnvadászok című Bud Spencer és Terence Hill filmben, hiszen ez eredetileg rendőrségi motor volt, „police special”. Nem katonai, de legalább rendőrségi, még ha „meg is civilizálták”.

- A rendőrségi cuccokat leszedték róla, kapott egy menőbb fényezést, de ez visszakerül majd az eredeti állapotba. Érdekessége, hogy az utolsó berúgókaros verziók egyik példánya, 1200 köbcentit nem egyszerű rugdosni, de azért is electra drive, mert elektromos önindító is került rájuk. A berúgókart nem mindegyikre rakták rá. Jól indul és szépen jár ez a motor – ismertette Hézser Péter.

A múzeum alapítója elmondta, idén július 20-tól augusztus 20-ig tart nyitva a kiállítóhely, de egy napra augusztus 26-án is fogadják a látogatókat, aznap Enduro Challenge versenyt rendeznek majd Nagyvisnyón.