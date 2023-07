Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, a súlyosan beteg tenki kisfiú, Lázár Levente vízitornával tölti a nyarat.

Levente egy ritka, jelenleg gyógyíthatatlan betegséggel, a Duchenne-féle izomdisztrófiával küzd, hazánkban egyedülálló mutációt diagnosztizáltak nála.

Míg a hétköznapi emberek általában csak azért csobbannak, hogy lehűtsék magukat, Leventének ez jóval többet jelent. Vannak dolgok, amiket a betegsége miatt csak a vízben tud megcsinálni, ilyen például az ugrálás is, amit kifejezetten szeret, de a szárazföldön nem tudja gyakorolni. Emellett pedig az sem elhanyagolható szempont, hogy egy izombetegségben szenvedő embernek a vízben való mozgás nagyon fontos, így is erősíthetők az izmai. A vízitorna azonban nem elég, mellette külföldre járnak orvoshoz, és bíznak benne, hogy lesz olyan terápia, ami nem csak késlelteti az állapotromlást, hanem ténylegesen segít is a most még gyógyíthatatlannak számító betegségen.

A tenki kisfiú kezelőorvosa Olaszországban van. Ismét elutaztak hozzá, a jó hírekről pedig közösségi oldalukon is beszámoltak.

– Levi állapota jobb, mint egy év évvel ezelőtt volt, amihez a szteroid használata nagyban hozzájárult. Továbbra is fontos azonban számára az éjszakai sín használata, a nyújtás, az úszás, valamint a vitaminok pótlása, és még számos, apróságnak tűnő dolog, amik hosszú távon hasznosak lehetnek – részletezték.

Édesanyja, Barna Adrienn igyekszik úgy beszélni Leventének az ilyen utakról, amikor orvoshoz mennek, hogy a kisfiú úgy érezhesse, ez igazából egy nyaralás, így egy kis pihenést is beiktatnak. Hiszen nem csak a fizikai, hanem a lelki állapotára is vigyáznia kell, és szeretnének minden napot boldogsággal megélni.

– Megyünk előre, nem adjuk fel, és továbbra is küzdünk. Hisszük, hogy lesz terápia, ami valóban képes lesz arra, hogy segítsen az ilyen betegségben szenvedő embereken – jegyezték meg, s kiemelték, nagyon hálásak mindenkinek, aki hozzájárult, hogy eljuthassak az olasz doktorhoz.

Minden támogatás jól jön a családnak, a további gyógyszerekhez, vizsgálatokhoz, ezért létrehozták a Lázár Levente-Legyőzünk Duchenne Alapítványt. Aki támogatni szeretné őket, az alapítványon keresztül megteheti, a Facebook-oldalukon feltüntetett adatokkal.