Júliusban Bükkszentkereszten, majd pedig Csíksomlyón járt a Campus Gyógynövény Klub, tájékoztatta portálunkat Nagy Réka, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campus kommunikációs munkatársa. Közlése szerint gyógytea kóstoló, levendulaszüret és vezetett kertlátogatás is várta azokat, akik ellátogattak július 8-án Bükkszentkeresztre, A gyógyító kert titkai családi rendezvényre.

– A nap folyamán Lakatos Márkkal és a Károly Róbert Campuson végzett hallgatóival a gyógynövény-felismerő játékállomáson találkozhattak a látogatók. Emellett a MATE mesteroktatójától és a hallgatóktól lehetőség volt a gyógynövények alkalmazásáról tanácsokat is kérni. Az érdeklődők a rendezvényen azt is megtanulhatták, hogyan készíthetnek gyógynövényes kivonatokat, valamint az otthoni termesztéshez is kaptak hasznos tanácsokat – részletezte Nagy Réka.

A kommunikációs munkatárs azzal folytatta, hogy a következő hétvégén már Csíksomlyón, a VIII. Székelyföldi Gyógynövénynapon vett részt Lakatos Márk és a Campus Gyógynövény Klub tagjaiból álló népes csoport. Székelyföldi és magyarországi előadók és termelők várták a gyógynövények és azok használata iránt érdeklődőket a napon.

– A rendezvény szervezésében Lakatos Márk a kezdetek óta komoly szerepet vállal. Az egész napos programon az érdeklődők hallhattak a gyógy- és fűszernövények megjelenéséről a Bibliában, továbbá a búzáról, mint gyógynövényről, valamint az illóolajok alkalmazásáról és a hormonrendszer betegségeire alkalmazható gyógynövényekről is. A program során a szervezők koszorút helyeztek el Szabó György, a bükki füvesember, a Károly Róbert Campus tiszteletbeli főiskolai tanára, valamint Macalik Ernő biológus, gyógynövényszakértő, a Székelyföldi Gyógynövénynap pártfogói emléktáblájánál – foglalta össze Nagy Réka.

– A csíksomlyói utazás kitűnő lehetőséget kínált arra is, hogy a campus gyógy- és fűszernövények szakos hallgatói előzetesen a helyszínen megismerjék azokat a székelyföldi gazdaságokat, akik szakmai gyakorlatra várják őket. Örömteli volt a találkozás azon hallgatóinkkal, akik az összefüggő szakmai gyakorlatukat éppen ott teljesítették, így azzal a hallgatónkkal is, aki a Felvidékről származik és Székelyföldön teljesíti gyakorlatát – mondta lelkesen Lakatos Márk.

A rendezvény szervezői bíznak benne, hogy programjaiknak köszönhetően sikerül nemcsak ápolni, hanem továbbadni is a népi értékeket és tudást.